Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він розповів, що ворог прицільно атакував ракетами Захід України, передає 24 Канал.

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Повітряні сили прокоментували нічну атаку

Ілля Євлаш розповів, що противник почав свою атаку близько о 23:00 13 червня. Так, ворог спочатку запустив 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які, до слова, усі були збиті українськими захисниками.

Також ворог запустив 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Ними окупанти атакували Запоріжжя. Згодом, близько о 3 годині ночі ворог почав бити ракетами, які запустив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Власне, зайшли вони (крилаті ракети – 24 Канал) в повітряний простір України з території Сумської області. Здебільшого, вони прямували на Захід України. Цілили вже класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Саме з 10 ракет 7 вдалося знищити,

– повідомив Євлаш.

У Повітряних силах додали, що до відбиття атаки залучали як мобільні вогневі групи, так і зенітні ракетні підрозділи, тактична авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Що стосується ранкової тривоги, то Євлаш пояснив, що її оголосили через застосування ворогом аеробалістичної ракети типу "Кинджал". Відомо, що ціль рухалася дуже швидко й зайшла в повітряний простір України з Півночі. Євлаш повідомив, що "Кинджал" ворог також спрямував на Хмельниччину, де вона не досягла своєї цілі.