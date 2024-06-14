Зокрема, вибухи лунали в Хмельницькій та Київській областях. Так, росіяни запускали аеробалістичні ракети типу "Кинджал".
До теми Спочатку ракети з Ту-95, потім – з МіГ-31К: по всій Україні двічі оголошували тривогу
Як відпрацювала ППО
У ніч на 14 червня Росія вкотре атакувала територію України, використавши для цього різне озброєння. Так, ворог запустив 14 ракет та 17 дронів-камікадзе:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області);
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ).