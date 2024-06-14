Зокрема, вибухи лунали в Хмельницькій та Київській областях. Так, росіяни запускали аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

До теми Спочатку ракети з Ту-95, потім – з МіГ-31К: по всій Україні двічі оголошували тривогу

Як відпрацювала ППО

У ніч на 14 червня Росія вкотре атакувала територію України, використавши для цього різне озброєння. Так, ворог запустив 14 ракет та 17 дронів-камікадзе: