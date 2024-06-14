За інформацією Повітряних сил, сукупно мовилося про 9 бортів, які є носіями кількох типів крилатих ракет, зокрема Х-101 та Х-22 й Х-32. У цей час повітряна тривога тривала уже у більшості областей України.
Варто знати Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Повітряна атака на Україну 14 червня: що відбувається
Декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської, курс південно-західний, – ПС.
Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста, пишуть ПС.
Повітряна тривога в усій Україні!
Крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область.
Моніторингові спільноти повідомили, що вже, попередньо, відбувся пуск ракет.
Повітряні сили повідомили про відбій загроз на Півдні. За годину очікуємо більше інформації про загрозу від Ту-95.
Схоже, Ту-22М3 після маневрів у районі Чорного моря розвернулися без пусків. Виліт міг бути тренувальним або психологічною атакою.
За інформацією моніторингових каналів, приблизно у ці хвилини можливий пуск ракет із Ту-22М3, вони перебувають на пускових рубежах та загрожують Півдню України.
Ракети з Ту-95МС долетять до нас, якщо будуть пуски в районі Енгельса, приблизно о 02:30 – 03:30. Якщо пуски будуть з району Каспійського Моря, то долетять між 4 – 5 ранку.
Від Повітряних сил надійшло повідомлення, що зафіксовано виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.
Червень виявився "густим" на атаки Росії з Ту-95
- 1 червня з кількох Ту-95 ворог запустив 35 ракет Х-101, 30 із них збили сили ППО.
- 7 червня Росія атакувала 5 цими ракетами (а ще 53 "Шахедами"), усі вони збиті.
- Крім того, 12 червня 4 крилаті ракети Х-101 залетіли з Саратовської області Росії. Жодна ціль також не уразила.
А проте загалом унаслідок атак ворога у 2024 році в Україні склалася складна ситуація в енергетиці. Тож нагадаємо, що потрібно економити електроенергію та не використовувати потужні електроприлади у пікові години споживання.