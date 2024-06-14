За інформацією Повітряних сил, сукупно мовилося про 9 бортів, які є носіями кількох типів крилатих ракет, зокрема Х-101 та Х-22 й Х-32. У цей час повітряна тривога тривала уже у більшості областей України.

Варто знати Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Повітряна атака на Україну 14 червня: що відбувається

03:18, 14 червня Декілька груп крилатих ракет прямують з Чернігівської області в напрямку Київської, курс південно-західний, – ПС.

03:13, 14 червня Ще одна група крилатих ракет на Чернігівщині, в напрямку міста, пишуть ПС.

03:04, 14 червня Повітряна тривога в усій Україні!

03:04, 14 червня Крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область.

02:20, 14 червня Моніторингові спільноти повідомили, що вже, попередньо, відбувся пуск ракет.

01:09, 14 червня Повітряні сили повідомили про відбій загроз на Півдні. За годину очікуємо більше інформації про загрозу від Ту-95.

01:01, 14 червня Схоже, Ту-22М3 після маневрів у районі Чорного моря розвернулися без пусків. Виліт міг бути тренувальним або психологічною атакою.

00:45, 14 червня За інформацією моніторингових каналів, приблизно у ці хвилини можливий пуск ракет із Ту-22М3, вони перебувають на пускових рубежах та загрожують Півдню України.

00:30, 14 червня Ракети з Ту-95МС долетять до нас, якщо будуть пуски в районі Енгельса, приблизно о 02:30 – 03:30. Якщо пуски будуть з району Каспійського Моря, то долетять між 4 – 5 ранку.

23:33, 13 червня Від Повітряних сил надійшло повідомлення, що зафіксовано виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.

Червень виявився "густим" на атаки Росії з Ту-95

1 червня з кількох Ту-95 ворог запустив 35 ракет Х-101, 30 із них збили сили ППО.

7 червня Росія атакувала 5 цими ракетами (а ще 53 "Шахедами"), усі вони збиті.

Крім того, 12 червня 4 крилаті ракети Х-101 залетіли з Саратовської області Росії. Жодна ціль також не уразила.

А проте загалом унаслідок атак ворога у 2024 році в Україні склалася складна ситуація в енергетиці. Тож нагадаємо, що потрібно економити електроенергію та не використовувати потужні електроприлади у пікові години споживання.