24 Канал закликає жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам протиповітряної оборони.
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Що відомо про атаку БпЛА
У Харкові чули вибух. Там літали "Шахеди", також розвідувальні БпЛА.
Напрямки руху БпЛА
- Група "Шахедів" продовжує рух в північно східному напрямку курсом на Полтавщину.
- Група "Шахедів" рухається в північно західному напрямку через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину.
- Група "Шахедів" рухається в північно західному напрямку курсом Дніпропетровщину.
Згодом стало також відомо, що група "Шахедів" з ТОТ Запорізької області рухається північно західним курсом.
Група "Шахедів" з окупованої частини Херсонської області рухається курсом на Миколаївщину.
Куди рухаються "Шахеди"
В Повітряних силах повідомили, що група БпЛА з південного сходу рухається курсом на Дніпропетровщину.