24 Канал закликає жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам протиповітряної оборони.

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Що відомо про атаку БпЛА

00:22, 14 червня У Харкові чули вибух. Там літали "Шахеди", також розвідувальні БпЛА.

00:11, 14 червня Напрямки руху БпЛА Група "Шахедів" продовжує рух в північно східному напрямку курсом на Полтавщину.

Група "Шахедів" рухається в північно західному напрямку через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину.

Група "Шахедів" рухається в північно західному напрямку курсом Дніпропетровщину.

00:10, 14 червня Згодом стало також відомо, що група "Шахедів" з ТОТ Запорізької області рухається північно західним курсом.

00:09, 14 червня Група "Шахедів" з окупованої частини Херсонської області рухається курсом на Миколаївщину.