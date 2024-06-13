24 Канал призывает жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам противовоздушной обороны.

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Что известно об атаке БпЛА

00:11, 14 июня

Направления движения БпЛА

  • Группа "Шахедов" продолжает движение в северо-восточном направлении курсом на Полтавщину.
  • Группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении через Николаевскую область курсом на Кировоградщину.
  • Группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении курсом на Днепропетровщину.
00:10, 14 июня

Впоследствии стало также известно, что группа "Шахедов" с ТОТ Запорожской области движется северо-западным курсом.

00:09, 14 июня

Группа "Шахедов" из оккупированной части Херсонской области движется курсом на Николаевщину.

23:22, 13 июня

Куда движутся "Шахеды"

В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину.