24 Канал призывает жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам противовоздушной обороны.
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Что известно об атаке БпЛА
00:11, 14 июня
Направления движения БпЛА
- Группа "Шахедов" продолжает движение в северо-восточном направлении курсом на Полтавщину.
- Группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении через Николаевскую область курсом на Кировоградщину.
- Группа "Шахедов" движется в северо-западном направлении курсом на Днепропетровщину.
00:10, 14 июня
Впоследствии стало также известно, что группа "Шахедов" с ТОТ Запорожской области движется северо-западным курсом.
00:09, 14 июня
Группа "Шахедов" из оккупированной части Херсонской области движется курсом на Николаевщину.
23:22, 13 июня
Куда движутся "Шахеды"
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину.