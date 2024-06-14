Наразі повітряна тривога оголошена у 16 областях України.

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В Старокостянтинові пролунали вибухи

Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу атаки безпілотників в регіоні. "Шахеди" рухалися на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів та на Київщині курсом на Житомирщину.

Старокостянтинів в укриття!

– написали в Повітряних силах о 02:26.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Хмельницькій області оголосили ще о 01:16.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Росіяни регулярно атакують Хмельниччину