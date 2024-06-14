Сейчас воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины.

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В Староконстантинове раздались взрывы

Перед взрывами командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе атаки беспилотников в регионе. "Шахеды" двигались в Хмельницкой области курсом на Староконстантинов и Киевской курсом на Житомирщину.

Староконстантинов в укрытие!

– Написали в Воздушных силах в 02:26.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в Хмельницкой области была объявлена ​​еще в 01:16.

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Россияне регулярно атакуют Хмельницкую область