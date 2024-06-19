Місцева влада закликає жителів Львівщини бути особливо обережними та перейти в укриття.

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"Шахеди" атакують Львівщину

О 2:33 на Львівщині через загрозу ворожих ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин голова ОВА Максим Козицький написав, що у повітряному просторі Львівської області зафіксували "Шахеди".

Згодом, о 2:58, він попередив, що БпЛА летять у напрямку Львова. Час їхнього підльоту – менше ніж 10 хвилин.

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Мер міста Андрій Садовий закликав львів'ян перебувати в укриттях.

Шахеди в нашому регіоні. Будьте у безпечному місці!,

– написав він.

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В області працює ППО: в місті чули вибухи

Моніторингові канали заявили, що в області працює ППО. Згодом це підтвердив і міський голова. Також деякі місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів.

Не знімайте роботу ППО. Всім залишатись у безпечному місці,

– написав Садовий.

"Ворожий безпілотник в околицях Львова. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо", – додав Максим Козицький.