Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Воины противовоздушной обороны уничтожили 5 из 5 "Шахедов", которые атаковали Львовскую область этой ночью", – сообщил руководитель ОВА.

Козицкий уточнил, что по информации от ПвК "Запад" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, область пытался атаковать еще один "Шахед".

Последствия атаки

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом и офисное здание. Было выбито 20 окон.

Ранения получил 70-летний мужчина-охранник. Его состояние медики оценили как средней тяжести.

Заметим, что в ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под утро стало известно, что беспилотники долетели до Львовской области.