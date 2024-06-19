Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі", – повідомив керівник ОВА.

Козицький уточнив, що за інформацією від ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, область намагався атакувати ще один "Шахед".