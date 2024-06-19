Повітряну тривогу в деяких областях оголосили орієнтовно після 2 години ночі проти 19 червня. У Львівській області небезпека лунала двічі.
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Скільки "Шахедів" збили в Україні
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові вночі проти 19 червня запустили по Україні 21 ворожий дрон типу Shahed-131/136 з напрямків:
- російського Приморсько-Ахтарська;
- мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях,
– розповіли війкові Повітряних сил ЗСУ.
За їхніми даними, повітряний напад окупантів відбивала:
- винищувальна авіація,
- зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних сил,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Росія атакувала "Шехедами", проте ЗСУ більшість збили
Скільки "Шахедів" збили на Львівщині
Росія 5 дронів-камікадзе типу "Шахед" скерувала на Львівську область. Глава Львівської ОВА розповів, що за інформацією від Повітряного командування "Захід", станом на 05:55 19 червня:
- під час першої нічної тривоги, що тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники. Їх військові збили;
- під час другої небезпеки, яка тривала з 04:27 по 05:24, регіон намагався атакувати ще один "Шахед", який також ліквідували.