На жаль, вже після відбою тривоги з'явилася інформація, що було влучання. За інформацією моніторингових каналів, мовилося про Малехів

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"Шахеди" у Львові: що відомо про наслідки атаки

Близько 4 ранку міський голова Львова Андрій Садовий написав у соцмережах, що є інформація про влучання, але її слід перевірити. За кілька хвилин інформація, на жаль, підтвердилася.

Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка,

– повідомив Садовий.

Місцеві телеграм-канали також писали, що у Малехові є пошкоджені будинки, зокрема – вибиті вікна, розсипані уламки скла. Також була пожежа, але її вдалося оперативно погасити самим мешканцям.

Про роботу ППО цієї ночі повідомляли й у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі.

Станом на 04:20 тривога через дрони була скасована майже всюди, окрім Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. За інформацією моніторів, там ще блукає один "Шахед".

А вже на 04:30 повітряну тривогу оголосили знову й на Львівщині. Тож іще раз наголошуємо: поки не минула загроза та не оголосили відбій, слід перебувати у безпечних місцях!