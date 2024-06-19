В целом российскими беспилотниками во Львове было повреждено 15 частных домов. Среди них, как жилые, так и административные здания.

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Людей не было на рабочих местах

В результате атаки повылетали все окна в одном из многоквартирных жилых домов и в двух офисных зданиях. Рядом также был уничтожен автомобиль.

Все повылетало, все уничтожено,

– прокомментировал последствия атаки Садовый.

Он рассказал, что одно из поврежденных зданий – это Научно-исследовательский институт. Второе – частная компания, которая занимается светом и звуком.

"Это слава Богу, что люди не были на рабочих местах, потому что они любят порой работать в третью смену", – сказал мэр Львова.

Он также добавил, что после завершения всех следственных действий, коммунальщики начнут наведение порядка и помогут жителям и бизнесу. "Это наш долг", – подытожил Садовый.