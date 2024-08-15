Які резерви росіяни перекидають до Курської області: Черник сказав, як це впливає на фронт

Російський кордон у Курській області обороняли строковики та прикордонники, значна частина яких здалася у полон ще у перші дні наступу Сил оборони. Однак попри стрімке просування бійців ЗСУ, російське керівництво не спішить перекидати війська з українського фронту на захист своєї території.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що наразі на головній лінії боєзіткнення не відчувається послаблення кількості живої сили противника.

Варте уваги Козирі в рукаві українського військового командування, – Ступак про дії в Курській області

Буде змішана схема

У кожної армії, зокрема й української, є бойовий армійський резерв. Він обчислюється приблизно 10 – 15 відсотками від загальної чисельності війська.

До прикладу, якщо по головній лінії боєзіткнення особовий склад у межах до 600 тисяч осіб, то росіяни мають щонайменше 60 тисяч резерву. Зараз ворог може застосовувати саме ці резерви.

Нарощення сил й засобів на головному фронті це як їхати на височезній швидкості. Автомобіль не можна одномоментно розвернути на швидкості у 200 кілометрів, не завдавши йому шкоди,

– пояснив Черник.

До того російська армія має головне завдання – проходити Донецьку область. На думку військового експерта, ворожа армія поки що від цього завдання не відмовиться. Аби окупанти перекинули великі сили на Курщину, ця операція має ще більше масштабуватися.

Ймовірно, все йтиме за змішаною схемою. Тобто якусь частину досвідчених військ росіяни обов'язково застосують, а на їхнє місце можуть дати менш досвідчених,

– мовив Черник.

Він наголосив, що у цій операції Україна суттєво покращила обмінний фонд полоненими. За попередніми даними, йдеться про понад 2 тисячі особового складу.