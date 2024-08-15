Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу зазначив, що фінальна мета операції в Курській області може бути набагато ширшою та глибшою. Можливо, ще все попереду.

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Чого чекати від операції в Курській області

"Козирі в рукаві українського військового командування можуть бути у вигляді додаткових людей та техніки, які умовно ховають у кущах Сумської області й вони ще не залучені", – припустив Ступак.

За словами ексспівробітника СБУ, може бути навіть таке, що Україна відкриє ще один напрямок, де раніше не було українських військових. Приміром, у Брянській області.

Лунає чимало й розмов про залізничне сполучення на Курщині та Брянщині, а також з Білоруссю. Кажуть, що воно частково паралізоване через велике скупчення покинутих вагонів.

Така ситуація відповідно впливає на забезпечення російського війська, це спричиняє певний колапс. Попередньо, це виглядає дуже-дуже непогано. Поглянемо, як росіяни з цим впораються.

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