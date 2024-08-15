Какие резервы россияне перебрасывают в Курскую область: Черник сказал, как это влияет на фронт

Российскую границу в Курской области обороняли срочники и пограничники, значительная часть которых сдалась в плен еще в первые дни наступления Сил обороны. Однако несмотря на стремительное продвижение бойцов ВСУ, российское руководство не спешит перебрасывать войска с украинского фронта на защиту своей территории.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что сейчас на главной линии боестолкновения не ощущается ослабление количества живой силы противника.

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Будет смешанная схема

У каждой армии, в том числе и украинской, есть боевой армейский резерв. Он исчисляется примерно 10 – 15 процентами от общей численности войска.

К примеру, если по главной линии боестолкновения личный состав в пределах до 600 тысяч человек, то россияне имеют не менее 60 тысяч резерва. Сейчас враг может применять именно эти резервы.

Наращивание сил и средств на главном фронте это как ехать на огромной скорости. Автомобиль нельзя одномоментно развернуть на скорости в 200 километров, не нанеся ему вреда,

– объяснил Черник.

К тому же российская армия имеет главную задачу – проходить Донецкую область. По мнению военного эксперта, вражеская армия пока от этой задачи не откажется. Чтобы оккупанты перебросили большие силы на Курщину, эта операция должна еще больше масштабироваться.

Вероятно, все будет идти по смешанной схеме. То есть какую-то часть опытных войск россияне обязательно применят, а на их место могут дать менее опытных,

– сказал Черник.

Он отметил, что в этой операции Украина существенно улучшила обменный фонд пленными. По предварительным данным, речь идет о более 2 тысяч личного состава.