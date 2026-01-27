"Не можуть скористатися перевагами": військовий розкрив, кому на фронті найбільше дошкуляє мороз
- Морози ускладнюють роботу української розвідки, зменшуючи кількість днів, коли вона може діяти.
- Також погіршення погодних умов негативно впливає на моральний стан військових.
Погіршення погодних умов на фронті військові відчувають особливо гостро. Сильні морози не тільки створюють важкі умови для захисників, але й мають суттєвий вплив на ведення бойових дій.
Про це розповів 24 Каналу командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", пояснив, на які труднощі натрапляють українські військовослужбовці у холодну пору року. Він також звернув увагу, як мороз впливає на дії ворога.
Як морози позначаються на бойових діях?
"Скіф" наголосив, що погода впливає на три ключових показники. По-перше, на кількість днів, в межах яких діє українська розвідка.
Враховуючи те, що ворог здійснює операції чи то у міській забудові, чи то у лісовій місцевості, це сприяє, певною мірою, його наступальним діям. Тому що кількість розвідувальних засобів, які перебувають у повітрі, суттєво менша,
– пояснив військовий.
По-друге, погода негативно впливає на морально психологічний стан особового складу, який у сильні морози перебуває фактично в землі. І це, за його словами, працює на обидві сторони, що протистоять.
По-третє, через сильні морози пересування ускладнено, адже неможливо ідентифікувати шляхи, які зараз заметені снігом.
"В цілому через відсутність "зеленки" виявлення будь-якої техніки значно спрощується. Тому такі екстремальні умови паритетно вливають на обидві сторони. І в цілому жодна зі сторін не може скористатися цими перевагами", – зауважив командир екіпажу БпАК.
Загін "Тайфун" оголосив збір
Загону безпілотних систем "Тайфун" зараз конче не вистачає засобів середньої тактичної глибини для того, щоб ефективніше задавати ураження по логістичних шляхах і пунктах зберігання паливо-мастильних матеріалів, провіанту, а також боєприпасів противника.
Долучитися до збору для загону безпілотних систем "Тайфун" на поповнення терміналів Starlink можна за цим посиланням або задонатити на картку: 4874 1000 2394 8436
"Основним способом протидії противника, який він перейняв від нас, є порушення нашої логістики. Тому основний акцент ми робимо на зменшенні кількості безпілотних літальних систем за допомогою РЕБ, захищаючи логістичні коридори і протидіючи зенітними засобами ворога", – зазначив "Скіф".
Проте зараз, за словами командира екіпажу БпАК, найбільше проблем створює застосування ворогом FPV-дронів, "Молній" та інших засобів, які не дають українським силам спокійно виконувати свої операції.
Які проблеми на передовій військовим створюють морози?
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк зазначив, що від морозної погоди ворог потерпає набагато більше, ніж українські захисники, враховуючи "ставлення росіян до своїх військовослужбовців". За його словами, навіть отримавши поранення, окупанти можуть "просто замерзати у своїх бліндажах, адже евакуації чекати доводиться довго".
На думку очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, погодні умови не дають можливості застосовувати безпілотники, і це є "і плюсом, і мінусом" для українських сил.
Також, як наголосив оглядач Василь Пехньо, ворог намагається використати негоду для продовження тактики інфільтрації власним особовим складом. Тому що у лютий мороз дуже складно здійснювати польоти безпілотниками, аби відстежувати рух противника й уражати по ньому. Тому противник, як зазначив Пехньо, попри величезні втрати продовжує просуватися у складних погодних умовах.