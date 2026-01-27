"Не можуть скористатися перевагами": військовий розкрив, кому на фронті найбільше дошкуляє мороз

Погіршення погодних умов на фронті військові відчувають особливо гостро. Сильні морози не тільки створюють важкі умови для захисників, але й мають суттєвий вплив на ведення бойових дій.

Про це розповів 24 Каналу командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", пояснив, на які труднощі натрапляють українські військовослужбовці у холодну пору року. Він також звернув увагу, як мороз впливає на дії ворога.

Як морози позначаються на бойових діях?

"Скіф" наголосив, що погода впливає на три ключових показники. По-перше, на кількість днів, в межах яких діє українська розвідка.

Враховуючи те, що ворог здійснює операції чи то у міській забудові, чи то у лісовій місцевості, це сприяє, певною мірою, його наступальним діям. Тому що кількість розвідувальних засобів, які перебувають у повітрі, суттєво менша,

– пояснив військовий.

По-друге, погода негативно впливає на морально психологічний стан особового складу, який у сильні морози перебуває фактично в землі. І це, за його словами, працює на обидві сторони, що протистоять.

По-третє, через сильні морози пересування ускладнено, адже неможливо ідентифікувати шляхи, які зараз заметені снігом.

"В цілому через відсутність "зеленки" виявлення будь-якої техніки значно спрощується. Тому такі екстремальні умови паритетно вливають на обидві сторони. І в цілому жодна зі сторін не може скористатися цими перевагами", – зауважив командир екіпажу БпАК.

Загін "Тайфун" оголосив збір

Загону безпілотних систем "Тайфун" зараз конче не вистачає засобів середньої тактичної глибини для того, щоб ефективніше задавати ураження по логістичних шляхах і пунктах зберігання паливо-мастильних матеріалів, провіанту, а також боєприпасів противника.

"Основним способом протидії противника, який він перейняв від нас, є порушення нашої логістики. Тому основний акцент ми робимо на зменшенні кількості безпілотних літальних систем за допомогою РЕБ, захищаючи логістичні коридори і протидіючи зенітними засобами ворога", – зазначив "Скіф".

Проте зараз, за словами командира екіпажу БпАК, найбільше проблем створює застосування ворогом FPV-дронів, "Молній" та інших засобів, які не дають українським силам спокійно виконувати свої операції.

Які проблеми на передовій військовим створюють морози?