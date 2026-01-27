"Не могут воспользоваться преимуществами": военный раскрыл, кого на фронте больше всего донимает мороз

Ухудшение погодных условий на фронте военные чувствуют особенно остро. Сильные морозы не только создают тяжелые условия для защитников, но и оказывают существенное влияние на ведение боевых действий.

Об этом рассказал 24 Каналу командир экипажа БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф", объяснил, с какими трудностями сталкиваются украинские военнослужащие в холодное время года. Он также обратил внимание, как мороз влияет на действия врага.

Как морозы сказываются на боевых действиях?

"Скиф" отметил, что погода влияет на три ключевых показателя. Во-первых, на количество дней, в пределах которых действует украинская разведка.

Учитывая то, что враг осуществляет операции или в городской застройке, или в лесной местности, это способствует, определенной степени, его наступательным действиям. Потому что количество разведывательных средств, которые находятся в воздухе, существенно меньше,

– объяснил военный.

Во-вторых, погода негативно влияет на морально психологическое состояние личного состава, который в сильные морозы находится фактически в земле. И это, по его словам, работает на обе стороны, противостоящих.

В-третьих, из-за сильных морозов передвижение затруднено, ведь невозможно идентифицировать пути, которые сейчас заметены снегом.

"В целом из-за отсутствия "зеленки" обнаружение любой техники значительно упрощается. Поэтому такие экстремальные условия паритетно вливают на обе стороны. И в целом ни одна из сторон не может воспользоваться этими преимуществами", – заметил командир экипажа БПАК.

Отряд "Тайфун" объявил сбор

Отряду беспилотных систем "Тайфун" сейчас очень не хватает средств средней тактической глубины для того, чтобы эффективнее задавать поражения по логистическим путям и пунктам хранения горюче-смазочных материалов, провианта, а также боеприпасов противника.

"Основным способом противодействия противника, который он перенял от нас, является нарушение нашей логистики. Поэтому основной акцент мы делаем на уменьшении количества беспилотных летательных систем с помощью РЭБ, защищая логистические коридоры и противодействуя зенитными средствами врага", – отметил "Скиф".

Однако сейчас, по словам командира экипажа БПАК, больше всего проблем создает применение врагом FPV-дронов, "Молний" и других средств, которые не дают украинским силам спокойно выполнять свои операции.

Какие проблемы на передовой военным создают морозы?