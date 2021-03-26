Вплив Росії та дипломатична напруга: що відбувається з відносинами США та Китаю

Президент США Джо Байден провів першу масштабну пресконференцію. Частина зустрічі із журналістами була присвячена і зовнішньополітичним викликам.

Розмова про відносини США з Китаєм зайняли майже весь простір. Водночас Джо Байден говорив і про внутрішні проблеми, такі як міграцію, боротьбу з коронавірусом та обмеження на володіння зброєю.

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"Американці цінують поняття свободи. Америка цінує права людини. Ми не завжди виправдовуємо сподівання, однак існує система цінностей, на якій була заснована наша країна. І поки Китай продовжуватиме так грубо порушувати права людини, ми невпинно звертатимемо на це увагу всього світу", – зазначав президент США.

Дипломатична напруга між країнами

Палкі перемовини Китаю та США напередодні пресконференції Байдена показали дипломатичну напругу між двома країнами та небажання Пекіна йти на поступки у внутрішніх питаннях.

Представники обох країн влаштували справжню баталію перед камерами, що здивувало навіть китайську перекладачку, яка не встигала записувати всі оголошені тези та претензії.

Американська сторона не повинна недооцінювати рішучості Китаю захищати свій національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Ми сподіваємося, що США підуть на зустріч Китаю та ми зможемо налагодити відносини, засновані на повазі до інтересів один одного,

– сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Підготовка Росії до ізоляції та співпраця з Китаєм

На тлі загрози санкційного тиску з боку Заходу, який може призвести до відключення Росії від SWIFT, очільник МЗС Сергій Лавров відвідав Пекін. Він обговорив співпрацю з Китаєм у протидії санкціям західних країн та навіть закликав Піднебесну відмовитися від використання долара та міжнародних платіжних систем.



Лавров відвідав Пекін​ на тлі загроз санкціями / Фото РИА Новости

"Днями з'явилася інформація, що Китай зробив невеличкі інвестиції у SWIFT. Китай наразі не буде діяти якимись заборонами або рестрикціями, обмежувальними заходами – йому це просто не вигідно", – вважає голова української асоціації американістики Макар Таран.

Росія готується до ізоляції від західного світу. Про це свідчать тези Лаврова про зруйновані відносини з Євросоюзом, так званий суверенний інтернет та вже не жартівливі роздуми про відключення від SWIFT.

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Китай продовжив низку договорів про добросусідство з Росією. Однак Пекін хоч і може забезпечити фінансове виживання режиму Володимира Путіна, та навряд чи охоче долучатиметься до сумнівних авантюр очільника Кремля.

Можна говорити про якийсь "квазіальянс", але історія доводить, і Китай про це заявляв, що вони не вступають ні в які блоки проти когось іншого. Він, починаючи ще з Сяо Піна говорив, що він буде використовувати фактор співробітництва,

– пояснив Макар Таран.

Війна демократій проти автократій

Джо Байден назвав ситуацію у світі у 2021 році війною демократій проти автократій. Політику Китаю нині засуджують майже всі західні країни. Репресії проти уйгурів, закон про національну безпеку Гонконгу та погрози анексувати Тайвань не можуть залишатися без уваги.



Байден заговорив про війну демократій проти автократій / Фото The New York Times

Євросоюз, Велика Британія та США запроваджують санкції проти китайських компаній та чиновників, Китай відповідає дзеркально.