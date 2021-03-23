Лавров поскаржився на зруйновані відносини Росії та ЄС і назвав винних
Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що у Москви наразі немає відносин з Брюсселем. У ситуації Лавров звинуватив Євросоюз, який начебто зруйнував усі механізми.
Джерело:Интерфакс
Про це голова російського МЗС повідомив під час офіційного візиту до Китаю. Пекін Лавров назвав "добрим сусідом", на відміну від Брюсселя.
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У Росії залишились лише окремі партнери в Європі
Якщо Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери – окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об'єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше,
– сказав Лавров.
На думку Лаврова, саме ЄС має усунути "аномалії"
Міністр переконує, що Москва "пробачить" Брюссель, якщо той вважатиме за необхідність усунути ці "аномалії" у відносинах. Лавров наполягає, що США, Європа та й Захід загалом "підміняють дипломатію і нав'язують свої правила".
А санкції – це один з видів цих правил,
– додав Лавров.
Глава МЗС Росії каже, що ЄС продемонстрував безпорадність
Зазначимо, що нещодавно глава МЗС Росії вже оприлюднював схожі заяви. Він наголошував, що стосунки з Заходом у Москви зіпсувались "після перевороту 2014 року в Україні". Начебто саме тоді Брюссель показав свою безпорадність.
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Щоправда, на початку лютого риторика у Лаврова була дещо інша. Він казав, що Москва сама розірве відносини з ЄС, якщо європейські санкції продовжать посилюватись. Начебто Росія не хоче бути ізольованою від світу, проте до цього готова.
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