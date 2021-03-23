Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы пока нет отношений с Брюсселем. В ситуации Лавров обвинил Евросоюз, который якобы разрушил все механизмы.

Об этом глава российского МИД сообщил во время официального визита в Китай. Пекин Лавров назвал "хорошим соседом", в отличие от Брюсселя.

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В России остались только отдельные партнеры в Европе

Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались много лет, и у нас остались только партнеры – отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее,

– сказал Лавров.

По мнению Лаврова, именно ЕС должен устранить "аномалии"

Министр утверждает, что Москва "простит" Брюссель, если тот сочтет за необходимость устранить эти "аномалии" в отношениях. Лавров настаивает, что США, Европа и Запад в целом "подменяют дипломатию и навязывают свои правила".

А санкции – это один из видов этих правил,

– добавил Лавров.

Глава МИД России говорит, что ЕС продемонстрировал беспомощность

Отметим, что недавно глава МИД России уже обнародовал подобные заявления. Он отмечал, что отношения с Западом в Москве испортились "после переворота 2014 года в Украине". Якобы именно тогда Брюссель показал свою беспомощность.

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Правда, в начале февраля риторика у Лаврова была несколько иная. Он говорил, что Москва сама разорвет отношения с ЕС, если европейские санкции продолжат усиливаться. Якобы Россия не хочет быть изолированной от мира, однако к этому готова.