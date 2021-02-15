Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией и это началось давно. По крайней мере об этом публично вновь заявил глава МИД России Сергей Лавров.

После недавнего публичного заявления о том, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, Лавров решил повторить свои слова и объяснил их. Он безапелляционно в духе российской пропаганды отметил: отношения испортились "после переворота 2014 года в Украине".

Предварительное заявление Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом: заявление Лаврова – видео

В принципе, любому, кто мало-мальски интересуется ситуацией в Европе, давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит. Отношения последовательно разрывает ЕС,

– сказал Лавров.

По словам Лаврова, поворотным пунктом стал 2014 год, когда в Украине случился переворот, и Евросоюз показал свою беспомощность. Речь идет о договоренности, которой якобы достигли прямо накануне "госпереворота" власть и оппозиция, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша.

О какой договоренности говорит Лавров? 21 февраля 2014 года лидеры оппозиции подписали с Виктором Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Согласно соглашению, в течение 48 часов с момента его подписания, должна была бы восстановить действие Конституция Украины в редакции 2004 года и сформировано новое коалиционное правительство.



До сентября 2014 года надо было провести конституционную реформу; до декабря 2014 года – провести внеочередные президентские выборы. Соглашение засвидетельствовали главы МИД Польши и Германии, представители МИД Франции.



Важно, что представитель от России отказался его подписать.



Источник: 21 февраля 2014 года лидеры оппозиции подписали с Виктором Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Согласно соглашению, в течение 48 часов с момента его подписания, должна была бы восстановить действие Конституция Украины в редакции 2004 года и сформировано новое коалиционное правительство.До сентября 2014 года надо было провести конституционную реформу; до декабря 2014 года – провести внеочередные президентские выборы. Соглашение засвидетельствовали главы МИД Польши и Германии, представители МИД Франции.Важно, что представитель от России отказался его подписать.Источник: Википедия

При этом, по словам Лаврова, вину за все, что происходит в Украине, Евросоюз якобы свалил на РФ.

По словам министра, контакты России с Евросоюзом как с организацией "сейчас спорадические", сводятся либо к ситуации с поставками топлива, либо к вопросам внешней политики.

Уже много лет контакты между МИД России и высокими представителями ЕС – Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини – в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом, потому что отношений-то почти не осталось, а таким ситуационным разговорам о Сирии, иранской ядерной программе, о какой-то еще международной ситуации,

– отметил Лавров.

Ответ ЕС

В Евросоюзе уже ответили на слова Лаврова. Заявление министра МИД попросили прокомментировать представителя Европейской службы внешних действий Петера Стано, сообщает "Европейская правда".

Он ответил, что не видит смысла комментировать каждое конкретное заявление главы МИД РФ.

Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно – это действия и поведение России,

– отметил Стано.

А именно они – действия и поступки – будут предметом обсуждения на встрече евройпейских лидеров 22 февраля. В обсуждении будут основываться в том числе на выводах с визита в Москву Жозепа Борреля и на том, как Россия общается с отдельными странами-членами.

Заявления Лаврова о ЕС: что было раньше