Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем. Это якобы произойдет, если ЕС введет новые санкции против российской экономики. В Кремле поспешили заверить: Лаврова не так поняли. Говорят, Москва хочет развивать отношения с Евросоюзом.

Сглаживать углы после скандального заявления министра взялся пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Слова Лаврова вырвали из контекста, – Песков

Песков говорит, что слова Лаврова СМИ выдернули из контекста, за что рупор Кремля и поссорил журналистов.

Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда – да, мы будем готовы,

– отметил Песков.

В МИД России тоже объяснили слова своего руководителя

В МИД России также прокомментировали резонансные высказывания своего руководителя. В дипведомстве говорят, что разрыв с Евросоюзом будет в том случае, если это инициирует сам Брюссель.

Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе Евросоюза. Со своей стороны, настоятельно призываем ЕС к равноправному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров,

– говорится в заявлении пресс-службы МИД России.

Боррель говорит, что Кремль – не готов к диалогу

Актуально Наказание за заключение Навального: в ЕС обсуждают новые санкции против России, – СМИ

Отметим, что такое заявление Лавров сделал после информации, что ЕС готовит новые санкции против России. Причина – заключение Алексея Навального. И провалился, с точки зрения европейцев, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Верховный представитель ЕС отметил, что Кремль совсем не готов к диалогу.