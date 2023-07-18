Мобілізація в Україні: як відбувається уточнення даних і ВЛК по повістці

Речник Полтавського обласного ТЦК пояснив, що є декілька видів повісток. Зараз найчастіше вручають виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб перевірити облікові дані.

Роман Істомін розповів "Українському радіо Полтава", що також є так звані "бойові" повістки або "мобілізаційне розпорядження". І цим займаються не тільки ТЦК, а й керівники установ та організацій, у яких є первинний військовий облік, пише 24 Канал.

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Як відбувається уточнення даних та комісія по повістці

Роман Істомін розповів, що у повістці має бути вказана дата, час прибуття до ТЦК та його адреса. Там уточнюватимуть дані громадянина призовного віку, якщо він ще не був у ТЦК. З собою громадянин має взяти:

паспорт, ID-карту;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ – тимчасове посвідчення або військовий квиток;

висновок лікарів щодо хвороб, виписки з лікарень, обстеження.

Якщо ж дані вже уточнювали, то чоловіка можуть скерувати на військово-лікарську комісію. Речник Полтавського обласного ТЦК пояснив, що спочатку проводять перевірку облікових даних, і вже далі – виписують окрему повістку на лікарську комісію.

Якщо чоловік має відстрочку через інвалідність або обставини, які не пройдуть з коротким терміном, то його не відправляють на комісію. Тобто фактично такі громадяни отримують відстрочку без зобов'язання повернутися в ТЦК через якийсь час.

Як проходить комісія

Ніхто не гарантує, що обстеження не почнуть проводити в той же день в ТЦК. Тому варто мати при собі медичні висновки. Адже, якщо громадянин не має права на відстрочку, він направляється на проходження ВЛК, щоб визначити його ступінь придатності.

За словами речника, комісію чоловіки проходять або в приміщенні ТЦК, або в приміщенні цивільних лікарень, де сформовані спеціальні комісії.

Якщо громадянин має право на відстрочку, йому надається відстрочка. Якщо це, умовно кажучи, відстрочка для навчання, він може відразу бути направлений на ВЛК, щоб зрозуміти, чи придатний він для проходження військової служби після завершення навчання,

– заявив речник Полтавського обласного ТЦК.

Він також зазначив, що чоловік призовного віку має пройти профільних лікарів, сімейного лікаря, здати аналізи, якщо треба дообстеження якогось напрямку. Окремо може бути потреба в рентгені, флюорографії, УЗД.

"По завершенні ВЛК, він рішенням голови цієї ВЛК, визнається придатним або непридатним", – заявив речник Полтавського ТЦК та СП.

За його словами, чоловіки можуть бути:

придатними до військової служби;

обмежено придатними до військової служби;

тимчасово непридатними до військової служби з дообстеженням;

непридатними до військової служби.

Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, що у випадку дообстеження, чоловіка можуть покласти в лікарню чи направити до іншої установи. Якщо він тимчасово непридатний – призначають лікування та новий візит в ТЦК. Далі визначають придатність чи непридатність чоловіка.

Якщо чоловік обмежено придатний, то під час дії воєнного стану він не звільняється від мобілізації.

Обмежено придатні військовозобов'язані не можуть проходити службу в певних військових частинах – це десантно-штурмові війська, ССО. Проте це не означає, що він непридатний до проходження строкової служби в ЗСУ загалом. Ходить міф, що почали призивати обмежено придатних, бо закінчилися придатні. Ні! Вони й раніше підлягали призову, і це не є чимось надзвичайним в умовах повномасштабного вторгнення,

– пояснив Роман Істомін.