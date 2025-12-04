Чи можуть вручити повістку й мобілізувати на блокпості

Мобільний блокпост – це тимчасово розгорнутий контрольний пункт. Його використовують для перевірки документів, огляду транспортних засобів і запобігання диверсійній діяльності.

Переміщення пункту здійснюють залежно від оперативної ситуації. Однак чи можуть на мобільному блокпості вручити повістку або забрати до ТЦК – читайте пояснення адвокатів у матеріалі 24 Каналу.

Чи можуть вручити повістку на блокпосту?

Вручення повістки на блокпості можливе уповноваженими представниками ТЦК та СП. Про це йдеться у статтях 22 та 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Це право випливає з положень, які дозволяють проводити оповіщення призовників і військовозобов'язаних за місцем їхнього перебування.

До слова, перевірка документів та встановлення особи на блокпості є законними за умови участі співробітників поліції чи військовослужбовців, уповноважених статтею 24 Закону України "Про Збройні Сили України".

Однак особу не можуть забрати або примусово доставити до ТЦК без законних підстав. Затримати людину можуть тільки поліцейські у випадках, передбачених статтею 259 КУпАП, і лише при ознаках правопорушення чи для встановлення особи при відсутності документів, а не для примусової мобілізації.

Важливо! Будь-які дії мають відповідати правовому режиму воєнного стану, закріпленому у статтях Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Що також варто знати про блокпости?