Повістки вручатимуть по-новому: працівники ТЦК пояснили нюанси

Відтепер працівники ТЦК надсилатимуть військовозобов'язаним повістки поштою. Вони надходитимуть на ті адреси, які вказали військовозобов’язані під час оновлення військово-облікових даних, або ж на їхнє місце проживання. Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо лист не заберуть.

Як ТЦК надсилатимуть повістки, пояснив війcьковослужбовець Луцького ОМТЦК ТА СП Вадим Зотов та пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

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Повістки рекомендованим листом – практика є законною та усталеною, зазначили у центрі комплектування. Пояснюють, що досі їх масово не надсилали, бо військовозобов'язані оновлювали свої дані.

Отримання рекомендованого листа вважається належним сповіщенням про виклик до ТЦК та СП навіть, якщо особа не отримала його,

– зазначила пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

Тобто, якщо військовозобов'язаний відмовився на поштовому відділенні забирати цей рекомендований лист, працівник пошти робить відповідну відмітку і зазначає цю дату. І повістка вважається врученою від моменту, коли той відмовився.

У який термін слід з'явитись до ТЦК

Також повістка вважатиметься врученою, коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов’язаний, приніс повідомлення про рекомендований лист з ТЦК, а особа тривалий час не забирає її. День, коли повістка повертається до ТЦК та СП – буде вважатись днем її вручення.

День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше за 14-й день від дня надсилання повістки,

– каже пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

У разі неявки до ТЦК у визначений строк – особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність.

Довідково. Після вручення повістки для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, у випадку неявки до військкомату, особі загрожує адміністративна відповідальність: штраф від 17000 до 25500 гривень.