Внесення даних до "Оберіг" відбуватиметься на основі різних реєстрів. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років

Кабмін повідомив, що за результатами засідання 16 серпня буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Дані чоловіків повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, і які підлягають постановці на військовий облік.

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Відповідно, це означає, що реєстр "Оберіг" буде повноцінно взаємодіяти з базами даних Міграційної служби.

Експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів має бути реалізовано протягом року,

– йдеться у повідомленні.

До речі. ще з 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного та має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.