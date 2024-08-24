Внесение данных в "Оберег" будет происходить на основе различных реестров. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет

Кабмин сообщил, что по результатам заседания 16 августа будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Данные мужчин должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и подлежащих постановке на воинский учет.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Соответственно, это означает, что реестр "Оберіг" будет полноценно взаимодействовать с базами данных Миграционной службы.

Экспериментальный проект по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов должен быть реализован в течение года,

– говорится в сообщении.

Кстати. еще с 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.