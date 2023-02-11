Чому посилилось вручення повісток на вулицях: у ЗСУ пояснили причину

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. У ЗСУ пояснили, чому зараз активніше видають повістки на вулицях.

Відразу ж обмовимося, що цього могло б не статися, якби військовозобов'язані виконували свої обов'язки. Зокрема, звертаючись до Територіальних центрів комплектування тоді, коли у їхньому житті відбулися певні зміни. На цьому й наголосив майор ЗСУ Олександр Мельничук, передає 24 Канал.

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Не повістки, а повідомлення

Він зауважив, що зазвичай військовозобов'язаним вручають не повістки, а повідомлення. Це радше запрошення до військкомату для того, щоб актуалізувати дані, пройти медичну комісію. І це не тотожно з миттєвим відправленням на фронт.

І з цього відразу ж випливає причина, чому зросла кількість випадків, коли повістки вручають на вулицях. Цього б не сталося, якби військовозобов'язані самостійно навідувалися до Територіальних центрів комплектування та повідомляли, наприклад, про зміну адреси проживання, сімейний стан, проблеми зі здоров'ям тощо.

Якщо ми говоримо про загальну мобілізацію, то це не означає, що (усе відбувається так – 24 Канал): "Хлопці з Тернополя, не виходьте на вулицю, військкомат хапає всіх", як розказують люди,

– зауважив Мельничук.

За його словами, людей ніхто не хапає та силою не везе на фронт без жодної підготовки. Територіальний центр комплектування отримує певне завдання. Наприклад, необхідно доукомплектувати якусь військову частину певною кількістю людей або спеціалістів.

В ідеалі їх би мали шукати по списку тих, хто стоїть на обліку ТЦК. Але реальність свідчить про те, що далеко не всі стоять на обліку. Власне, тому й доводиться видавати запрошення до військкоматів просто неба.

Запрошені можуть пройти медичну комісію

Нагадуємо, що ніхто нікого не відправляє відразу ж на фронт. Передовсім військовозобов'язані проходять медичну комісію. Під час її проходження лікарі встановлюють, до якої категорії належить потенційний військовий. Їх чотири: