На засіданні Верховної Ради 7 лютого вирішили з 19 лютого продовжити воєнний стан ще на 90 днів. Через це військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон. 24 Канал нагадує про вік чоловіків, які підпадають під призов.

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За законом, до війська можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років, оскільки їх вважають військовозобов'язаним. Проте певні категорії громадян не підпадають під мобілізацію, але через нові масштабні загрози з боку Росії потрібно бути готовим приєднатися до армії.

У якому віці звільняють від військової служби

Військову службу можуть не проходити чоловіки, які досягли 60 років. Проте якщо мовиться про вищий офіцерський склад, то його звільняють від служби після 64 років.

Крім цього, не мобілізують людей, які молодші за 18 років. Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", максимальний вік для перебування мобілізованих в ЗСУ людей до досягнення граничного віку перебування в запасі або резерві. Проте професійних бійців, яких медкомісія визнала придатними до продовження служби, можуть залишити за їхнім бажанням не більше ніж на 5 років.

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