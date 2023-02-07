Не вірити кремлівським фейкам закликали у Центрі протидії дезінформації. Українці не можуть отримати повістку за межами країни.

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Фейки про мобілізацію українців у Польщі: що про це варто знати

Пропагандистські російські медіа почали поширювати хвилю фейків про те, що в польських містах Познань та Тарнів українські чоловіки призовного віку почали отримувати повістки. Цю нісенітницю спростували у Центрі протидії дезінформації.

Справді, дипломатичні установи зобов'язані доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу до українців призовного віку. Щобільше, вони повинні сприяти поверненню таких чоловіків в Україну під час мобілізації та воєнного стану. Однак видавати повістки, при цьому, вони не мають права.

Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку,

– застерегли у ЦПД.

Фахівці Центру попередили, що відео із врученням повісток також є постановкою ворогів. До слова, пропагандисти регулярно намагаються залякати українців вкидами про повістки чи масову мобілізацію.

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Чоловікам за кордоном повинні повідомити про початок призову

У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року чітко прописані вимоги щодо військового обліку українців, які живуть за кордоном і офіційно стоять на тимчасовому консульському обліку. У ній мовиться, що українські дипломатичні установи за кордоном повинні повідомляти військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років про початок призову в Україні.

Також у воєнний час ці установи мають "сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну". Про те, як саме будуть "сприяти" у постанові не сказано. Ймовірно, деталі повідомлять згодом.