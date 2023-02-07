Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Що загрожує тим, хто незаконно виїжджає за кордон України, – розповів юрист Олександр Трегуб.

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Що загрожує за незаконний виїзд за кордон під час війни

За незаконний виїзд за кордон під час мобілізації є відповідальність. Вона передбачена у вигляді накладення штрафу або обмеження волі.

За пропозицію хабаря службовій особі для перетину кордону передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 4 років.

Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря за незаконний пропуск через кордон, незалежно від того чи прикордонник прийняв пропозицію і взяв хабаря. Та незалежно від того, чи вдалося перетнути кордон,

– зазначив юрист.

Окрім цього, у деяких випадках незаконного перетину кордону ці дії можуть кваліфікуватися за статтею про ухилення від призову під час мобілізації. Покарання передбачається у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

До речі! 27 січня Кабмін заборонив на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Це стосується і чоловіків, і жінок. Зокрема, депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб.

Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон

Нещодавно юрист Владислав Юрчак розповів, що за кордон можуть виїжджати заброньовані працівники, однак не всіх категорій. Так, якщо особа заброньована на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, то виїзд такої особи за кордон може відбуватися виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Щодо решти заброньованих, то вони мають право на перетин кордону за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання, а саме витягу із рішення (наказу) Мінекономіки. Однак такий виїзд теж повинен здійснюватися саме з метою відрядження.