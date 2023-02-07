Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Что грозит тем, кто незаконно выезжает за границу Украины, – рассказал юрист Александр Трегуб.
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Что грозит за незаконный выезд за границу во время войны
За незаконный выезд за границу во время мобилизации есть ответственность. Она предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы.
За предложение взятки должностному лицу для пересечения границы предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишение свободы сроком до 4 лет.
Причем ответственность наступает за предложение дать взятки за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку. Но независимо от того, удалось ли пересечь границу,
– отметил юрист.
Кроме этого, в некоторых случаях незаконного пересечения границы эти действия могут квалифицироваться по статье об уклонении от призыва во время мобилизации. Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Могут ли забронированные работники выезжать за границу
Недавно юрист Владислав Юрчак рассказал, что за границу могут выезжать забронированные работники, но не всех категорий. Так, если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Что касается остальных забронированных, то они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики. Однако такой выезд тоже должен осуществляться именно в целях командировки.