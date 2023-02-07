Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Что грозит тем, кто незаконно выезжает за границу Украины, – рассказал юрист Александр Трегуб.

Обратите внимание Некоторые чиновницы все же могут выезжать за границу: в Кабмине рассказали, при каких условиях

Что грозит за незаконный выезд за границу во время войны

За незаконный выезд за границу во время мобилизации есть ответственность. Она предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы.

За предложение взятки должностному лицу для пересечения границы предусмотрена ответственность в виде штрафа или лишение свободы сроком до 4 лет.

Причем ответственность наступает за предложение дать взятки за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку. Но независимо от того, удалось ли пересечь границу,

– отметил юрист.

Кроме этого, в некоторых случаях незаконного пересечения границы эти действия могут квалифицироваться по статье об уклонении от призыва во время мобилизации. Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кстати! 27 января Кабмин запретил на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Это касается и мужчин, и женщин. В частности, депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц.

Могут ли забронированные работники выезжать за границу

Недавно юрист Владислав Юрчак рассказал, что за границу могут выезжать забронированные работники, но не всех категорий. Так, если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Что касается остальных забронированных, то они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики. Однако такой выезд тоже должен осуществляться именно в целях командировки.