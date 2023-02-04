Женщины-чиновники могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей.
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Какие документы нужно иметь
Чтобы пересечь границу, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка или заверенную копию. Подойдет и другой документ, удостоверяющий, что эта женщина является матерью несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, должна быть отметка в базе Госпогранслужбы о пересечении границы ребенком. Если отметки нет, то следует предоставить справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.
Также чиновница может пересекать границу вместе со своим ребёнком.
Условия пересечения границы для чиновниц / Инфографика правительства
Что известно о запрете выезда
- 27 января Кабмин запретил на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.
- Это касается и мужчин и женщин. В частности, депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц могут быть исключительно в служебную командировку.
- Государственные ведомства должны подать пограничникам списки должностных лиц, чтобы понимали, кого можно пропускать.