Жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном.

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Які документи треба мати

Щоб перетнути кордон, потрібно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію. Підійде й інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини.

Крім того, повинна бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Якщо відмітки немає, слід надати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.

Також чиновниця може перетинати кордон разом зі своєю дитиною.



Умови перетину кордону для чиновниць / Інфографіка уряду

Що відомо про заборону виїзду