Жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном.
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Які документи треба мати
Щоб перетнути кордон, потрібно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію. Підійде й інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини.
Крім того, повинна бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Якщо відмітки немає, слід надати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.
Також чиновниця може перетинати кордон разом зі своєю дитиною.
Умови перетину кордону для чиновниць / Інфографіка уряду
Що відомо про заборону виїзду
- 27 січня Кабмін заборонив на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
- Це стосується і чоловіків, і жінок. Зокрема, депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може бути виключно у службове відрядження.
- Державні відомства мають подати прикордонникам списки посадовців, аби ті розуміли, кого можна пропускати.