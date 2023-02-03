Міністерства, відомства та державні органи мають передати до Держприкордонслужби списки осіб. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Заборона вже діє

За допомогою списків прикордонники зможуть перевірити, чи можна людині виїжджати за кордон. Демченко наголосив, що уряд дав перелік посадовців, яким заборонено виїжджати. Тому відомства на основі нього самостійно створюють ці списки.

Окремо він зазначив, норма про заборону на виїзд держслужбовцям уже діє.

Списки вже надходять

Речник зазначив, що прикордонники вже отримують списки держслужбовців, які не можуть виїжджати. Мовиться про тисячі людей, однак точних цифр Демченко поки не назвав, оскільки усіх списків ще не отримали.

Наразі відповідальність за дотримання заборони покладається передусім на самих чиновників та їхніх керівників.

На кордоні завернули двох держслужбовців

З моменту набуття чинності норми про заборону на виїзд, з України не випустили 2 чоловіків, які підпадали під ці обмеження.

Демченко розповів, що 2 посадовці завернули в Україну, адже вони не підпадали під умови перетину кордону.

Що цьому передувало