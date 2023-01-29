Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише 24 Канал. Він повідомив, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє.

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В яких випадках посадовці зможуть покидати Україну

Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Донедавна, як каже Демченко, посадовці могли їздити за кордон також у відпустку, але втратили таку можливість.

Уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб,

– сказав Демченко.

Речник ДПСУ назвав перелік винятків, коли посадовці можуть перетинати кордон:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

При цьому Демченко наголосив, що посадовці зобов'язані надати відповідні документи. Також він зазначив, що ухвалені нововведення стосуються як чоловіків, так і жінок.

Речник Держприкордонслужби заявив, що питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, "це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження".

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