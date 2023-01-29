Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 Канал. Он сообщил, что постановление № 69 о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

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В каких случаях должностные лица смогут покидать Украину

Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки. До недавнего времени, как говорит Демченко, чиновники могли ездить за границу также в отпуск, но упустили такую возможность.

Правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить Администрации ГПСУ список указанных в постановлении лиц,

– сказал Демченко.

Спикер ГПСУ назвал перечень исключений, когда должностные лица могут пересекать границу:

женщинам или родителям-одиночкам для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

При этом Демченко подчеркнул, что должностные лица обязаны предоставить соответствующие документы. Также он отметил, что принятые нововведения касаются как мужчин, так и женщин.

Спикер Госпогранслужбы заявил, что вопрос контроля возлагается не только на ГПСУ и его инспекторов непосредственно на границе, "это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые выдают своим подчиненным отпуск или посылают в служебную командировку".

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