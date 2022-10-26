Класичним для росіян ІПСО є власне трактування заяв українських чи світових посадовців, звісно, з перекрученнями, вириванням шматків фраз з контексту та "підгонкою" під реалії, що існують в самій Росії.
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Як працює / спрацювало вороже ІПСО: розглядаємо на конкретному прикладі
25 жовтня ЗМІ опублікували інтерв'ю з начальником Київського міського центру комплектування (нова назва воєнних комісаріатів) Юрієм Максимівим. Серед іншого, він сказав, що мобілізація в Україні триватиме, а також пояснив процес та алгоритм вручення повісток.
Наведемо прямі цитати офіцера:
- "Існує необхідність у доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація триватиме. Це необхідність".
- "Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все".
- "Повістку варто очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов'язаним".
У ліді до інтерв'ю було розміщено редакторську анотацію, що акцентує свою увагу на так званих "мобілізаційних рейдах", а саме – "рейди, під час яких видають повістки, триватимуть. Виписати їх можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби".
Обережно, працює ІПСО
Інтерв'ю стало вірусним, його за добу прочитали сотні тисяч людей. Звісно ж, не могли на нього не звернути увагу й у Росії. Тамтешні пропагандисти почали створювати однотипні матеріали, роблячи акцент саме на "ліді", тобто на тому, що Максимів не говорив (у росіян він чомусь став Максимовим) і ця помилка розлетілася по всій мережі.
Далі вирвані з контексту та навмисно підсвічені фрази потрапили в телеграм, де на них звернули увагу українські телеграм-канали, запустивши "модифікований" росіянами "продукт" вже для вітчизняного інформаційного простору.
Завданням росіян було прив'язати необхідність мобілізації в Україні до втрат особового складу.
Ну, а головний розрахунок пропагандистів був на те, щоб ототожнити мобілізацію в Росії та Україні.
Мобілізація курця vs Мобілізація здорової людини
У Росії мобілізація на війну з Україною набула форм "полювання на людей", коли так званих "громадян" Росії здебільшого силою примусу, рідше – обманом чи маніпуляціями заганяють до армії, а потім женуть на забій в Україну – без підготовки, амуніції, зброї та техніки, а особливо – без варіантів.
Так звані "громадяни" Росії не мають ніяких прав та можливостей уникнути "призову" (поява у російському воєнкоматі – це пряма гарантія того, що за кілька днів людина опиниться на фронті, а за 2 – 3 тижні чи навіть раніше (залежно від роботи РЖД) – повернеться додому у домовині. Російські "мобілізовані" фактично перебувають у стані рекрутів часів Царату, тобто рабів зі зброєю, тобто – "гарматного м’яса".
Важливо В Україні можуть запровадити цільову мобілізацію: що це означає і хто під неї підпадає
В Україні ситуація докорінно інша (ви можете просто порівняти ролики "мобілізаційних рейдів" в Україні та Росії, їх чимало в мережі). Також абсолютно не співставна кількість "рейдів", ба більше, виявлені в Україні "перегини на місцях" відразу стають відомими завдяки ЗМІ, після чого чиновникам з погонами доводиться вибачатись, а деяким виправляти свою провину на іншому місці роботи. Саме так працює громадянське суспільство.
В Україні ніхто не палить "воєнкомати" та не вбиває воєнкомів, на відміну від Росії. В Україні ніхто не ставить під сумнів необхідність мобілізації та не виходить на вулиці з протестами проти неї. Україна не набирає дивізії з-поміж "зеків" та не створює бригади найманців-мародерів.
Україна веде справедливу війну, це на нас напала Росія, а тому мотивації воювати та захищати Батьківщину вистачає. Вже у перші часи великого вторгнення біля "воєнкоматів" по всій Україні стояли черги, більшість з цих людей незабаром вступили у бій з окупантами й були тими, хто зупинив, а згодом і змусив тікати ворога під Києвом, Сумами, Харковом та іншими містами.
Черги з добровольців не зникли й у наступні місяці, не існує проблеми з охочими й нині – це достеменний факт. Сотні тисяч українців повернулися додому з-за кордону захищати власну країну. І це були не лише мешканці сусідніх Польщі чи країн Балтії. Додому боронити Україну повертались з далеких Португалії, США, Бразилії та Філіппін.
Без варіантів
Завдяки свідомості та почуттю обов'язку власних громадян, Україна змогла не лише вистояти у найскладніші часи, але й накопичити резерви та перейти у контрнаступ. При цьому ми не кидаємо у бій не обстріляних "мобіків" – українці проходять тривалий та професійний вишкіл, зокрема й за кордоном.
Вони екіпіровані та мають найсучаснішу зброю, ситі та у теплі, отримують достойну зарплату, з якою їх не обманюють, як росіян, мають надійний інтернет та усю можливу підтримку та повагу не лише українського суспільства, але й всього цивілізованого світу, а головне – мотивовані захищати свою землю та вбивати окупантів. Всього цього російські "частково мобілізовані" позбавлені.
Іншого виходу просто не існує. Це реальність на багато років (якщо не поколінь) наперед і її не змінить ані поразка Росії та створення буферної зони, ані повалення режиму Путіна. Бо наш ворог – не лише Путін чи його посіпаки, а переважна більшість росіян. Вони марять імперською величчю та живляться ресентиментом, не хочуть визнавати сам факт існування України, а українців хочуть знищити.
Весь світ побачив, що Росія прийшла знищувати все українське, не шкодує ані літніх людей, жінок, ані дітей. Вбивства та масові страти цивільних, викрадення, тортури, депортації – є частиною російської державної політики геноциду. Якщо ти не воюєш проти росіян, ти вмираєш. Якщо зраджуєш Батьківщину та береш з рук окупантів "російський паспорт" – ти все одно вмираєш, як "мобік" чи жертва чергової провокації "визволителів". Або просто через те, що в тебе вдома є пральна машина, а у представника "вищої раси" – ні, у твоєму селі є асфальт та інтернет, а заздрісний окупант про таке навіть не чув.
Чи можна це все порівнювати з так званою "мобілізацією" в Росії? Питання риторичне.
Україна, щоб вижити, бере за основу принцип Ізраїлю. Ця маленька країна опинилася у ворожому оточенні, що має значну перевагу в ресурсах, найперше – людських. Тому ізраїльтяни створили модель, коли всі громадяни країни за потреби можуть стати воїнами.
Україна також має сусіда, який бажає нам смерті та переважає нас ресурсно, а тому єдиний вихід – перетворення на націю воїнів, якщо, звісно, ви бажаєте залишатись громадянином України. Це потребує докорінних змін і вони вже почалися. Саме про це, як зміг, розповів начальник Київського міського центра комплектування Юрій Максимів.
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