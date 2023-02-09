Річ у тім, що у законі не вказані місця, де не можна видавати повістки. Про те, чи законно, якщо її заповнюють одразу перед врученням – розповідає 24 Канал.

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Чи мають право заповнювати повістку на вулиці перед врученням

Насправді закон не вказує чіткого місця, де потрібно заповнювати повістку. Тобто, її можуть заповнити прямо перед врученням громадянину навіть на вулиці.

Однак, тут є важливий нюанс: повістку можуть заповнювати виключно у присутності глави територіального центру комплектування або ж він може зробити це особисто.

Зверніть увагу! У повістці обов'язково має бути підпис керівника ТЦК і мокра печатка. Також у документі має бути дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

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У яких випадках можуть анулювати повістку

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, у яких випадках можуть анулювати видану повістку. За його словами, це відбувається у випадку, якщо громадянин призовного віку має бронь або ж відстрочку від мобілізації з різних на те причин.

Тому такі особи повинні завжди мати при собі документи, які б це підтверджували. Для того, аби анулювати вже отриману повістку, потрібно прийти до територіального центру комплектації та соціальної підтримки й надати відповідні документи, які б підтверджували наявність броні чи відстрочки.

Хто може вручати повістки