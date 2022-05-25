Врятуватися від Brimstone неможливо: нищівні ракети вже в Україні

Brimstone – високотехнологічний, самонавідний снаряд Британських Королівських ВПС, здатний вражати статичні, рухомі і навіть маневрені цілі. Як тільки ракета покидає пускову установку – врятуватися від її удару вже не можливо.

Відповідну ракету не потрібно наводити на ціль. Оператору достатньо вказати район, де перебуває потенційний ворожий Бук, БМП чи навіть танк, а далі – ракета все зробить сама.

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Brimstone вже в Україні

Хірургічна точність цих ракет добре показала себе у війнах в Афганістані, Лівії та Іраку. З квітня 2022 року вони працюють і в Україні.

Універсальна ракетна система з активною радіолокаційною головкою самонаведення. А це означає, що зафіксувавши ціль – Brimstone переслідуватиме її допоки не знищить.

Ці ракети можуть зіграти визначну роль у будь-якій війні. Завдяки низькому рівню шуму та малому тепловому сліду Brimstone практично невидимі для ворожих сил ППО.

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Таку зброю спеціально для Британських Королівських ВПС розробила компанія MBDA – європейський виробник ракетних систем, який має досвід створення вже понад 45 різноманітних ракетних комплексів. Саме такі стоять на озброєнні більшості європейських країн.

Перевага ракети

Ракета важить всього 50 кілограмів, має майже 2 метри в довжину і 180 міліметрів у діаметрі. Водночас її швидкість досягає 450 метрів на секунду, що дозволяє Brimstone пробивати будь-яку відому на сьогодні броню. Один такий пусковий комплект має 3 ракети та коштує від 263 тисяч доларів.

Взагалі Brimstone планувалися як протикорабельні ракети, але з часом їх почали тестувати для знищення й інших цілей. Наприклад, літаків чи броньованої техніки.

Велика перевага такого ракетного комплексу в тому, що пускову установку можна прикріпити до вже наявного озброєння. Тобто це – додаткова модифікація, що може збільшити військовий арсенал.

Британці, наприклад, кріплять такі системи на свої винищувачі Tornado. Але загалом їх можна комбінувати з:

кораблями;

катерами;

гелікоптерами;

броньованим транспортом;

і навіть зі звичайними авто.

Уявіть, що замість кулеметів на пікапах Збройних Сил України стояли б ракетні пускові установки Brimstone. І це не фантазії, а реальність, яка дозволяє аж настільки модернізувати, здавалося б, звичайний пікап. Але тут є мінуси.

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Дальність ураження Brimstone в залежності від модифікації: 20 чи 60 кілометрів. Однак така заявлена дальність дійсна лише для запусків із літака. Якщо ж пуск ракети відбувається з землі – далекобійність різко опускається до 10 – 12 кілометрів.

Цього не вистачить, щоб трощити ворожі кораблі з узбережжя, але для роботи по наземній броньованій техніці – цього більше, ніж достатньо.

Етапи бойового режиму Brimstone

Важливо, що ракеті Brimstone не потрібно бачити ціль. Це робить її дуже ефективним снарядом в боротьбі проти наземних цілей. Оператору достатньо знати лише район, де зараз перебуває ворог і ввести, яку саме мішень потрібно ліквідувати. Для кожної ракети ціль може бути визначена індивідуально.

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За лічені секунди цей снаряд вилітає з пускової установки, а потім переходить у бойовий режим, який складається із трьох етапів.

Перший – пошук цілі. Ракета баражує у повітрі, поки не знайде вказану мішень. Наприклад, серед скупчення військової техніки ворога – потрібно знищити тільки танк певного типу.

Ідентифікувавши ціль, ракета переходить до другого етапу – захоплення. Вона фіксує положення танка, а комп'ютерні системи не дають йому зникнути з поля зору Brimstone.

У такому випадку – куди б не рухався танк – ракета летітиме за ним, аж до третього етапу – знищення.

І це приклад роботи лише трьох ракет.



Ракеті Brimstone не потрібно бачити ціль / Фото MBDA

Якщо ж використати одразу кілька таких пускових установок – вони зливаються в рій, що перетворює Brimstone у смертоносний град з вогню, в якому кожен снаряд битиме чітко по своїй цілі. Адже ця зброя планувалася як засіб проти скупчення ворожої техніки.

Brimstone гарантує знищення броньованої техніки

Ракета може завдавати удару з хірургічною точністю і водночас – практично не завдавати шкоди стороннім об'єктам. Це точковий удар, який гарантує знищення будь-якої броньованої техніки суперника.

Простими словами – одна ракета – одна ціль.

Якщо оператор хоче на 100% бути впевненим в ураженні – він може запрограмувати Brimstone так, щоб всі три снаряди один за одним битимуть в одну ціль. Це називається залповий удар. І такої атаки не здатна пережити жодна існуюча сьогодні броньована техніка.

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Варто додати, що спеціально для потреб ЗСУ, британці провели додаткові випробування цих ракет, аби їх можна було використовувати та комбінувати із вже наявними у нас системами. Першочергово мовиться про кріплення до різної техніки.

Менше проблем було із комп'ютерним забезпеченням, адже Brimstone мають універсальне технічне оснащення, що дозволяє комбінувати їх з різноманітними системами, якими користуються й в ЗСУ.

Серед країн, які використовують Brimstone у своїх збройних силах не тільки британці, але й Німеччина, Катар, Саудівська Аравія, а віднедавна – й Україна.