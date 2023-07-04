Україна – нетиповий кандидат НАТО: які перепони виникають перед нашою державою

Президент Володимир Зеленський напередодні Вільнюського саміту НАТО закликав американського колегу Джо Байдена запросити Україну до Альянсу. Наразі рішення про вступ нашої держави до блоку залежить від США.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він додав, що Україна правильно вибудовує зовнішні стосунки з Північноатлантичним альянсом.

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Ключова проблема України

У військовому плані Альянс практично не має питань до України на відміну від безпекового. У жодній країні НАТО немає такої структури влади й ситуації, яка у нас.

Україна – нетиповий кандидат НАТО,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації.

Внутрішня проблема України полягає у реформах, особливо демократизації. Ззовні ми поводимо себе правильно.

"Треба сприймати Вільнюський саміт у прямій зв'язці з Вашингтонським, який відбудеться наступного року. Хочеться, щоб до нього ми підійшли з більш узгодженою позицією із західними партнерами", – підсумував голова аналітично-адвокаційної організації.

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Фобія США

Голова аналітично-адвокаційної організації припускає, що меседж Зеленського викликав роздратування у деяких мешканців Білого дому, адже американські політики не люблять непередбачуваних ініціатив. Сполучені Штати прагнуть все контролювати. До того ж навряд чи цю заяву Офіс президента узгоджував з Білим домом. Українська дипломатія діє "ініціативно-наступально" й, безумовно, це виправдано з погляду нашої держави.

Зеленський вибудував чудові стосунки з багатьма західними лідерами, зокрема й з президентом Байденом. Однак таке звернення ставить лідера США у непросту ситуацію. В адміністрації президента Америки досі немає розуміння, що робити далі.

"Україна виграла, а що робити далі? Що робити з Росією? Як забрати у неї ядерну зброю? Це той кошмар, який американці переживали під час розпаду СРСР. У них ця фобія не зникла", – сказав Рибачук.

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