Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь. Він припустив, що недозаколот Євгєнія Пригожина може змінити рішення США й Україна отримає запрошення на переговори про вступ.

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НАТО опікується лише країнами-членами

На думку військового експерта, адміністрація президента Джо Байдена повинна швидше прийняти рішення про прийняття України до Альянсу. Адже без українців НАТО не впорається з хаосом на території колишньої Росії.

Північноатлантичний альянс посилюватиметься й вперше з холодної війни створюватимуться оперативні командування за регіональними напрямками. На Вільнюському саміті вирішуватимуть багато питань щодо натівської "домашньої" роботи. Українське питання лише одне з багатьох.

Саміт Альянсу може бути не про Україну. Він буде про НАТО,

– зазначив Самусь.

НАТО – це оборонний блок, який не призначений для того, аби брати відповідальність за розвиток ситуації поза Альянсом, за оборону України тощо. Північноатлантичний альянс опікується лише країнами-членами.

"У нас існує ілюзія, що якщо Україну приймуть у НАТО, то ситуація стане більш стабільна. Всередині Альянсу деякі країни-члени вважають, що прийняття нашої держави може дестабілізувати НАТО", – сказав військовий експерт.

Що може вплинути на рішення Байдена щодо вступу України в НАТО: дивіться відео

Зміна генсека НАТО

Рада Північноатлантичного альянсу на рік продовжила повноваження чинного генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до жовтня 2024 року. Однак зміна генсека не може пришвидшити вступ України до блоку, адже він не приймає всі рішення.

"НАТО – це союз держав, у якому все вирішується консенсусом членів. Генсек лише організовує цей процес. Він не є фігурою, яка одноосібно приймає рішення", – додав Самусь.

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