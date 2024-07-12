В Atlantic Council вказали 5 причин, чому Україну слід запросити до НАТО

Цього тижня лідери країн Північноатлантичного Альянсу заявили, що шлях України до членства в НАТО є "незворотнім". Однак там вкотре не оголосили про офіційне запрошення Києва до вступу.

Це є ще однією втраченою можливістю покласти край невизначеності щодо руху нашої країни до Альянсу й підготувати основу для повернення до більшої міжнародної стабільності.

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Чому Україну варто запросити до НАТО

Вторгнення Росії в Україну було одним з головних питань порядку денного 3-денного саміту НАТО, який відбувся у Вашингтоні. Такий фокус уваги, спрямований на Україну, не був несподіванкою. Повномасштабна війна, яку російський диктатор Владімір Путін розпочав у лютому 2022 року, є найбільшою війною в Європі з часів Другої світової та створює значні виклики безпеці всіх членів НАТО.

З того часу, відколи почалося повномасштабне вторгнення, а це вже 2 з половиною роки тому, Росія посилила співпрацю з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, які поділяють прагнення Москви підірвати наявний світовий порядок, заснований на правилах.

У Atlantic Council зазначили, що поява цієї авторитарної осі допомогла підкреслити необхідність рішучої відповіді НАТО на російську агресію проти України. Члени Альянсу мають чітке усвідомлення, що Китай, зокрема, уважно стежить за реакцією Альянсу на вторгнення Москви, а будь-який успіх Росії у війні проти України, ймовірно, підживлюватиме експансіоністські амбіції Пекіна щодо Тайваню та в інших місцях.

Незважаючи на широке визнання того, що результат війни Росії проти України сформує майбутнє міжнародних відносин, саміт цього тижня підтвердив, що в НАТО досі немає консенсусу щодо членства Києва. Навпаки, Альянс, схоже, глибоко розділений щодо цього питання.

Сумніви є через потенціал подальшої небезпечної ескалації в нинішній конфронтації з Кремлем. Ті, хто є опонентами вступу України стверджують, що, запросивши Київ до приєднання, НАТО може незабаром опинитися у війні з Росією.

Водночас багато прихильників членства України вважають, що тримати Київ у геополітичній невизначеності – це помилка, яка лише заохочує Росію й затягує війну.

5 вагомих причин запросити Україну до вступу в НАТО

По-перше, таке рішення поклало б край російським імперським амбіціям в Україні. Так, офіційно запросивши Київ та оголосивши про початок переговорів про вступ, Альянс надішле Москві чіткий сигнал: її мрії про захоплення України й відновлення Російської імперії – марні. Це стало б переломним моментом для сучасної Росії, який, ймовірно, змусив би її переосмислити свою роль у світі.

таке рішення поклало б край російським імперським амбіціям в Україні. Так, офіційно запросивши Київ та оголосивши про початок переговорів про вступ, Альянс надішле Москві чіткий сигнал: її мрії про захоплення України й відновлення Російської імперії – марні. Це стало б переломним моментом для сучасної Росії, який, ймовірно, змусив би її переосмислити свою роль у світі. По-друге, вступ Києва значно посилить НАТО. У Atlantic Council вказали, що Україна має одну з найбільших, боєздатних та інноваційних армій у Європі. Протягом майже двох з половиною років українські Сили оборони перевершили очікування й успішно протистояли військам окупаційної армії, які вважаються другою за потужністю армією у світі. Як член Північноатлантичного Альянсу, Україна зміцнила б безпеку Європи, поділившись своїм унікальним бойовим досвідом і знаннями про найпередовіші технології ведення бойових дій.

вступ Києва значно посилить НАТО. У Atlantic Council вказали, що Україна має одну з найбільших, боєздатних та інноваційних армій у Європі. Протягом майже двох з половиною років українські Сили оборони перевершили очікування й успішно протистояли військам окупаційної армії, які вважаються другою за потужністю армією у світі. Як член Північноатлантичного Альянсу, Україна зміцнила б безпеку Європи, поділившись своїм унікальним бойовим досвідом і знаннями про найпередовіші технології ведення бойових дій. По-третє , запрошення України до НАТО допомогло б стримати Росію від агресії або зловмисних дій в інших частинах Європи. Таким чином, це підтвердило б контрпродуктивність російського ревізіоністського порядку денного та ймовірність подальших негативних наслідків, якщо Кремль продовжуватиме проводити політику, ворожу Заходу. Безпека України, зрештою гарантована Статтею 5 Договору НАТО, забезпечила б стабільність і мир по всьому євроатлантичному простору.

, запрошення України до НАТО допомогло б стримати Росію від агресії або зловмисних дій в інших частинах Європи. Таким чином, це підтвердило б контрпродуктивність російського ревізіоністського порядку денного та ймовірність подальших негативних наслідків, якщо Кремль продовжуватиме проводити політику, ворожу Заходу. Безпека України, зрештою гарантована Статтею 5 Договору НАТО, забезпечила б стабільність і мир по всьому євроатлантичному простору. По-четверте, Україна стала б особливо відданим членом Альянсу. Там вказали, що опитування постійно вказують на те, що близько трьох чвертей українців підтримують вступ до НАТО. Власне, це вищий рівень громадської підтримки, ніж у багатьох країнах Альянсу. Зазначається, що і українські урядовці, і суспільство загалом дуже добре розуміють відповідальність, яка прийде зі вступом до НАТО. Протягом останнього десятиліття Україна показувала високий рівень фінансової дисципліни, дотримуючись керівних принципів Альянсу щодо витрат на оборону, які передбачають 2% від ВВП. Військові нашої країни також досягли значного прогресу в плані оперативної сумісності й прийнятті стандартів НАТО.

Україна стала б особливо відданим членом Альянсу. Там вказали, що опитування постійно вказують на те, що близько трьох чвертей українців підтримують вступ до НАТО. Власне, це вищий рівень громадської підтримки, ніж у багатьох країнах Альянсу. Зазначається, що і українські урядовці, і суспільство загалом дуже добре розуміють відповідальність, яка прийде зі вступом до НАТО. Протягом останнього десятиліття Україна показувала високий рівень фінансової дисципліни, дотримуючись керівних принципів Альянсу щодо витрат на оборону, які передбачають 2% від ВВП. Військові нашої країни також досягли значного прогресу в плані оперативної сумісності й прийнятті стандартів НАТО. П'ятим переконливим аргументом на користь членства України в НАТО є сигнал, який це дасть міжнародній спільноті. Власне, запрошення Києва стати частиною Альянсу продемонструвало б єдність і рішучість колективного Заходу в той час, коли Росія й інші автократії шукають ознаки його слабкості.

Небагато хто очікував, що саміт НАТО, який пройшов цього року, принесе значні прориви в питанні вступу України. Тим не менш, відсутність прогресу буде вітатися в Росією, а також неминуче призведе до розчарування в Україні. Лідери Північноатлантичного Альянсу знову використали "сильні" слова, але не змогли підкріпити їх рішучими діями.

Незважаючи на це, найближчими місяцями важливо продовжувати дебати щодо майбутнього вступу України до блоку.

"Важливо, що українці не просять про негайне приєднання до НАТО й не очікують отримати переваги колективної оборони в контексті нинішнього російського вторгнення. Натомість вони прагнуть отримати запрошення, яке створить реалістичну та практичну дорожню карту до майбутнього членства", – ідеться у Atlantic Council.

Вказується, що більшість українців розглядають вступ до Альянсу як єдиний спосіб гарантувати довгострокову безпеку своєї країни на тлі загрози з боку Росії та створити умови для сталого миру в Східній Європі.

Якщо не буде рішучого запрошення до вступу в Альянс, українці побоюються, що будь-яка угода про припинення вогню з Москвою забезпечить лише тимчасову паузу перед наступним нападом Росії,

– зазначили там.

