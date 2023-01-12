Україна не лише бажаний гість, а й багато може змінити в ЄС, – політтехнолог

Україна робить впевнені кроки на шляху до євроінтеграції. Керівництво країни має чіткі вказівки від ЄС, від виконання яких залежить можливість вступу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що статус кандидата на вступ до Євросоюзу Україна отримала завдяки своїй роботі, а не через початок повномасштабного російського вторгнення.

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Відповідно до нещодавно проведеного дослідження 50% українців переконані, що війна, яку розпочала Росія проти України сприяла рішенню надати нашій країні статус кандидата на вступ до ЄС.

На думку політтехнолога, якби війна не розпочалася у 2022 році, цей процес повністю залежав би від дій України. Євросоюз дав чіткі вказівки, що саме Україна має виконати і щодо корупційного питання, і в судовій реформі.

Якби ми так і далі продовжували однією лівою ногою боротися з корупцією, звичайно, що ніякого статусу ми б не мали,

– додав Тизенгаузен.

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ЄС допомагає Україні

Тизенгаузен не згодний з тим, що кандидатство України до ЄС – це втішний крок, і справа не в становищі України.

Політолог переконаний, що Україна буде в Європейському Союзі, після перемоги над Росією. Євросоюз вже почав давати важку техніку для українського наступу.

Після війни Україна буде не просто бажаним гостем в Європейському Союзі, Україна зможе багато змінити і додати в теперішній механізм, який не зовсім працює в ЄС,

– зауважив мовець.

Саміт Україна – ЄС

3 лютого 2023 року в Києві пройде саміт Україна — ЄС. Однак важливих рішеннь Тизенгаузен більше очікує від майбутнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Зрозуміло, що самітом Україна — ЄС ми задекларували на шлях, куди зараз їдемо. Нам сказали, що для цього необхідно зробити, ми почуємо багато різних слів підтримки. Але мені більше подобається, коли зустрічаються міністри оборони і там виходять більш вагомі результати", – заявив Тизенгаузен.

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