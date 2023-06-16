Чи досягнув Захід консенсусу щодо вступу України в НАТО: Паламарчук пояснив позицію партнерів

Президент США Джо Байден підтримує позицію генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства", аби долучитися до Альянсу. Американський очільник нині веде перемовини із іншими країнами щодо прийняття України в НАТО.

Питання вступу України в НАТО для західного світу є неоднозначним. Про це 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

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Якої думки дотримується Захід

Максим Паламарчук пояснив, що в ситуації, яка склалася наразі, прийняття України до НАТО означатиме фактично вступ у війну з Росією.

Нагадаємо, що від початку Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну боротьбою не стільки із українською стороною, а скільки із НАТО та США.

Він наголосив, що тоді Північноатлантичний альянс намагався внести ясність в ситуацію та відмежувати себе від звинувачень. Було заявлено, що НАТО не планує долучатися до війни проти Росії.

Цілком очевидно, що вступ України в НАТО дійсно потребуватиме перемоги України і припинення бойових дій,

– зауважив він.

Вочевидь, що НАТО прагне, аби Україна спершу завершила війну з Росією, а вже потім ставала однією із країн—членів Альянсу.

Вступ України в НАТО: ключові новини