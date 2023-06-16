Достиг ли Запад консенсуса по вступлению Украины в НАТО: Паламарчук объяснил позицию партнеров

16 июня 2023, 11:03
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Президент США Джо Байден поддерживает позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству", чтобы присоединиться к Альянсу. Американский глава в настоящее время ведет переговоры с другими странами о принятии Украины в НАТО.

Вопрос вступления Украины в НАТО для западного мира неоднозначный. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

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Какого мнения придерживается Запад

Максим Паламарчук обьяснил, что в сложившейся ситуации принятие Украины в НАТО будет означать фактически вступление в войну с Россией.

Напомним, что с самого начала Россия оправдывала полномасштабное вторжение в Украину борьбой не столько с украинской стороной, сколько с НАТО и США.

Он подчеркнул, что тогда Североатлантический альянс пытался внести ясность в ситуацию и оградить себя от обвинений. Было заявлено, что НАТО не планирует вступать в войну против России.

Совершенно очевидно, что вступление Украины в НАТО действительно будет нуждаться в победе Украины и прекращении боевых действий,
– заметил он.

Очевидно, что НАТО стремится к тому, чтобы Украина сначала завершила войну с Россией, а затем уже становилась одной из стран-членов Альянса.

Вступление Украины в НАТО: ключевые новости

  • Впервые за 7 лет 15 июня состоялась Комиссия Украина – НАТО. Ее проведение до этого времени было запрещено Венгрией. Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в следующий раз встреча состоится в формате Совет Украина – НАТО, который будет свидетельствовать о выходе отношений между странами на новый уровень.
  • Переход от Комиссии к Совету означает, что Украина будет присутствовать за столом переговоров и станет 32 страной, которая будет участвовать в важных обсуждениях, касающихся НАТО.
  • Такое решение может быть принято уже в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. По словам генсека НАТО, именно тогда страны-члены направят четкий сигнал поддержки и солидарности с Украиной.

Автор: Дарина Хаміна