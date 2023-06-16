Достиг ли Запад консенсуса по вступлению Украины в НАТО: Паламарчук объяснил позицию партнеров
Президент США Джо Байден поддерживает позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству", чтобы присоединиться к Альянсу. Американский глава в настоящее время ведет переговоры с другими странами о принятии Украины в НАТО.
Вопрос вступления Украины в НАТО для западного мира неоднозначный. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.
Смотрите также НАТО даст бой и он будет в воздухе: как крупнейшие в истории учения шокируют Россию и Китай
Какого мнения придерживается Запад
Максим Паламарчук обьяснил, что в сложившейся ситуации принятие Украины в НАТО будет означать фактически вступление в войну с Россией.Напомним, что с самого начала Россия оправдывала полномасштабное вторжение в Украину борьбой не столько с украинской стороной, сколько с НАТО и США.
Он подчеркнул, что тогда Североатлантический альянс пытался внести ясность в ситуацию и оградить себя от обвинений. Было заявлено, что НАТО не планирует вступать в войну против России.
Совершенно очевидно, что вступление Украины в НАТО действительно будет нуждаться в победе Украины и прекращении боевых действий,
– заметил он.
Вступление Украины в НАТО: ключевые новости
- Впервые за 7 лет 15 июня состоялась Комиссия Украина – НАТО. Ее проведение до этого времени было запрещено Венгрией. Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в следующий раз встреча состоится в формате Совет Украина – НАТО, который будет свидетельствовать о выходе отношений между странами на новый уровень.
- Переход от Комиссии к Совету означает, что Украина будет присутствовать за столом переговоров и станет 32 страной, которая будет участвовать в важных обсуждениях, касающихся НАТО.
- Такое решение может быть принято уже в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. По словам генсека НАТО, именно тогда страны-члены направят четкий сигнал поддержки и солидарности с Украиной.