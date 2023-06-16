Министр обороны надеется, что заседание в составе этой Комиссии проходит не в последний раз и будет уже в новом формате. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко.

Смотрите также Украина уже построила многоуровневую систему ПВО: Резников анонсировал важное усиление

"Это новый уровень отношений"

Эта встреча глав минобороны в рамках Комиссии Украина – НАТО состоялась впервые за семь лет. Резников подчеркнул, что последняя была заблокирована правом вето Венгрии.

На заседании украинская сторона говорила о заявке в Альянс, ожидании от Вильнюсского саммита, а также усилении возможностей нашей армии.

Следующая встреча сразу после Вильнюса, надеюсь, начнется в формате Совет Украина – НАТО. Это новый уровень отношений, более высокий уровень взаимодействия. Это когда Украина еще не будет членом НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, на представительских заседаниях с правом поднимать вопросы, в том числе прописанные в соглашениях,

– подчеркнул Резников.

Глава оборонного ведомства также рассказал, что разблокированию переговорного процесса способствовал генсек НАТО и его юристы. К слову, 15 июня министр обороны Венгрии выразил поддержку Украине. Кроме того, отметил, что уважает территориальное достоинство и неприкосновенность.

"Звучали абсолютно корректные дипломатические слова и заявления. Конечно, с ожиданием, что мы будем уважать права и свободы меньшинств, но была очень щепетильная дипломатическая речь без всяких возражений", – рассказал глава Минобороны.

Это интересно "Рамштайн" во время контрнаступления, ремонт "Леопардов" и F-16: какой помощи ждать Украине