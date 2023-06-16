Питання вступу України в НАТО для західного світу є неоднозначним. Про це 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

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Якої думки дотримується Захід

Максим Паламарчук пояснив, що в ситуації, яка склалася наразі, прийняття України до НАТО означатиме фактично вступ у війну з Росією.

Нагадаємо, що від початку Росія виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну боротьбою не стільки із українською стороною, а скільки із НАТО та США.

Він наголосив, що тоді Північноатлантичний альянс намагався внести ясність в ситуацію та відмежувати себе від звинувачень. Було заявлено, що НАТО не планує долучатися до війни проти Росії.

Цілком очевидно, що вступ України в НАТО дійсно потребуватиме перемоги України і припинення бойових дій,

– зауважив він.

Вочевидь, що НАТО прагне, аби Україна спершу завершила війну з Росією, а вже потім ставала однією із країн—членів Альянсу.

Вступ України в НАТО: ключові новини