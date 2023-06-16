Питання вступу України в НАТО для західного світу є неоднозначним. Про це 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.
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Якої думки дотримується Захід
Максим Паламарчук пояснив, що в ситуації, яка склалася наразі, прийняття України до НАТО означатиме фактично вступ у війну з Росією.
Він наголосив, що тоді Північноатлантичний альянс намагався внести ясність в ситуацію та відмежувати себе від звинувачень. Було заявлено, що НАТО не планує долучатися до війни проти Росії.
Цілком очевидно, що вступ України в НАТО дійсно потребуватиме перемоги України і припинення бойових дій,
– зауважив він.
Вступ України в НАТО: ключові новини
- Вперше за 7 років 15 червня відбулася Комісія Україна – НАТО. Її проведення до цього часу було заборонене Угорщиною. Очільник Міноборони України Олексій Рєзніков висловив сподівання, що наступного разу зустріч відбудеться у форматі Рада Україна – НАТО, яка свідчитиме про вихід стосунків між країнами на новий рівень.
- Перехід від Комісії до Ради означатиме, що Україна буде присутньою за столом переговорів і стане 32 країною, яка братиме участь у важливих обговореннях, які стосуються НАТО.
- Таке рішення може бути прийнятим вже у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. За словами генсека НАТО, саме тоді країни-члени надішлють чіткий сигнал підтримки та солідарності з Україною.