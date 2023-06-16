Вопрос вступления Украины в НАТО для западного мира неоднозначный. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

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Какого мнения придерживается Запад

Максим Паламарчук обьяснил, что в сложившейся ситуации принятие Украины в НАТО будет означать фактически вступление в войну с Россией.

Напомним, что с самого начала Россия оправдывала полномасштабное вторжение в Украину борьбой не столько с украинской стороной, сколько с НАТО и США.

Он подчеркнул, что тогда Североатлантический альянс пытался внести ясность в ситуацию и оградить себя от обвинений. Было заявлено, что НАТО не планирует вступать в войну против России.

Совершенно очевидно, что вступление Украины в НАТО действительно будет нуждаться в победе Украины и прекращении боевых действий,

– заметил он.

Очевидно, что НАТО стремится к тому, чтобы Украина сначала завершила войну с Россией, а затем уже становилась одной из стран-членов Альянса.

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